Rangnick kommt auch nicht

Auch in der dritten Tarifverhandlungsrunde für die Deutsche Telekom lag zu Beginn der Woche kein ausreichendes Angebot vor. Die Gewerkschaft ver.di weitet daher die Warnstreikaktivitäten aus. Erstmals werden in der kommenden Woche (6./7. Mai 2024) an zwei aufeinanderfolgenden Tagen vollschichtige bundesweite Warnstreiks stattfinden. An beiden Tagen finden an vielen Telekom-Standorten in NRW Streikversammlungen statt. Zuletzt hatten sich in dieser Woche am Montag (29. April 2024) bundesweit rund 12.000 Beschäftigte an vollschichtigen Warnstreiks beteiligt. ver.di fordert in der diesjährigen Tarifrunde für bundesweit rund 70.000 Tarifbeschäftigte eine Entgeltsteigerung von 12 Prozent, mindestens aber um 400 Euro pro Monat, bei einer Laufzeit des Tarifvertrags von zwölf Monaten. Die Ausbildungsvergütungen sowie die Entgelte der dual Studierenden sollen um monatlich 185 Euro erhöht werden. Die Tarifverhandlungen sollen am 13./14. Mai 2024 fortgesetzt werden.