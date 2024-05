"Warum machen die Werbung für ein Buch auf einem Wahlplakat?"

Tassilo Timm von der MLPD stellt die Plakate vor: "Das sind die neuen Plakate der Internationalistischen Liste/MLPD zur Europawahl. Hauptlosung: "Echter Sozialismus statt globaler Umweltkatastrophe". Wie ist eure Meinung?"

Einige geben zuerst mal ihrem Erstaunen Ausdruck, dass die MLPD so viele und vielfältige Plakate aufgehängt hat. "Rotes Huhn" fragt am 3. Mai: "Hängen bei euch auch überall MLPD-Plakate? Da muss viel Geld in den Wahlkampf geflossen sein, aber es kann natürlich auch sein, dass es nur hier im Westen so viele sind." "Käsegesicht Braunhose": "Wahlkreisweise". Anderer User: "Bei mir hängen nur MLPD-Plakate, man muss richtig nach anderen suchen hab noch kein einziges von Grüne oder DKP live gesehen." Und polyhof: "Ursula von der Leyen ist die Direktkandidatin unseres Wahlkreises, dem, wo nur MLPD-Plakate hängen."

Tassilo Timm: "Die MLPD ist eine Arbeiterpartei und hängt ihre Plakate selbst. Hier mein ehemaliger Kollege, Straßenbahnfahrer Frank Oettler, der vor meiner ehemaligen Arbeitstelle (Verkehrsbetriebe in Halle) plakatiert. Arbeiter in die Politik!" (Mit Foto). Jemand bemängelt, dass da nur "Arbeiter" steht. Die Antwort "Arbeiterinnen" seien ausdrücklich mitgemeint - stellt den Kritiker nicht zufrieden. Die Fotos von MLPD-Plakaten mit Frauen drauf schon eher.

"Über Nacht wurden wieder mehrere MLPD-Plakate für den 1. Mai aufgehangen und ich Frage mich immer: woher die die Leute haben und das Geld?" erfährt man auf X am 1. Mai. "Also eine kenn ich persönlich und kann sagen: gute Beamtenpension!" Maya Fuchs antwortet: "Die MLPD finanziert sich ausschließlich aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen. Die Plakate werden ehrenamtlich aufgehängt. Woher die die Leute haben? Weil die gute Politik machen!" Genau!

Benny schreibt: "Wäre es möglich, gegen eine Spende ein Plakat von den Restbeständen zu bekommen? Ich finde das mit "Arbeiter in die Offensive" hat echt ein schönes Design." Und ein weiterer User: "Man kann von der mlpd mit ihrem Verhalten auf demos etc halten was man will, aber die plakate sind inhaltlich immer echt richtig gut."

Eine junge Frau: "Die MLPD hat neben meiner Schule Wahl-Plakate aufgehängt mit der behauptung dass Israel einen Völkermord in Gaza begeht. Wieso ist sowas erlaubt?" Antwort: "Lies dir mal die offiziellen Kriterien eines Völkermords durch und dann überleg nochmal, ob an dem Vorwurf vielleicht was dran ist."

Sophie fragt: "Warum machen die Werbung für ein Buch auf einem Wahlplakat?" Eine Antwort: Da brauchen sie nicht nochmal extra Geld ausgeben für die Buchwerbung, weil das Plakatieren zu Wahlen ja nichts kostet. (Naja, die Plakate gibt es nicht umsonst und die Kabelbinder auch nicht und Autos braucht man mancherorts auch). Ausgehend von dieser Frage entwickelt sich gerade eine richtig breite Debatte. Da ist natürlich auch mancher antikommunistische Kommentar dabei, zB: "Aber klar mit klimakatastrophe kann man ja kohle machen." Oder: "Wenn ihr uns wählt, kriegt ihr das Buch umsonst."

Man kann die Debatte aber gut nutzen, um deutlich zu machen, warum die MLPD den Vertrieb von "Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen! Was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur?" in den Mittelpunkt ihres Europawahlkampfs rückt.

Peter Weispfenning, Pressesprecher der MLPD: "Zuerst wollte ich antworten: Weil sie es kann. Spaß beiseite: Historische Hitzewelle in Asien, katastrophaler Dauerregen in Kenia und anderswo. Das gibt einen Vorgeschmack, wie die globale Umweltkatastrophe in den Untergang der Menschheit führt. Wenn wir den Konzernen und Superreichen nicht die Herrschaft über die Welt entreißen und den echten Sozialismus global durchsetzen." Der Link zum Buch: https://www.neuerweg.de/bucher/die-globale-umweltkatastrophe-hat-begonnen

Jens: "Im Wahlkampf sollte doch auf Themen aufmerksam gemacht werden und wenn die MLPD für das Buch Werbung macht in dem es um die Existenz der Menschheit geht. Die globale Umweltkatastrophe stellt die Existenz der Menschheit in frage. Die Menschheit kann nur im Sozialismus überleben."

