2. landesweiter Generalstreik gegen Milei

Am Montag, dem 6. Mai, gab es in Bangladesch landesweit vor allem an den Universitäten Demonstrationen von Studentinnen und Studenten gegen den Völkermord in Gaza und für ein Ende der israelischen Besatzung. Mit "Free Palestine"-Rufen und vielen Palästina-Fahnen forderten die Demonstranten ein Ende der Waffenhilfe der USA an Israel und verurteilten das harte Vorgehen der Polizei gegen die Protestcamps in den USA und die mehr als 2.500 vorübergehenden Festnahmen. Am Donnerstag fand eine Demonstration, organisiert von linken Gruppen, in der Nähe der US-Botschaft in Dhaka statt. Redner verurteilten die USA und Großbritannien für ihre Unterstützung des israelischen Krieges in Gaza.