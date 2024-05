9. Mai 2024: Kundgebung der MLPD am Treptower Ehrenmal

„Ich musste die Musikanlage hierher schleppen, weil Wagen verboten sind, die AfD gehört verboten“, empört sich völlig zu Recht der Liedermacher Nümmes, der mit seinem Trio zu einer würdigen und kämpferischen Stimmung beitrug.

Es ist Tradition, dass die MLPD bzw. das Internationalistische Bündnis gegen Rechtsentwicklung, Faschismus und Krieg am 9. Mai am sowjetischen Ehrenmal im Treptower Park eine Kundgebung durchführen. Jedes Jahr kommen viele Menschen am 8. und 9. Mai zu diesem Ehrenmal, dem größten für die Rote Armee außerhalb der ehemaligen Sowjetunion. Es ist auch ein Mahnmal gegen den Antikommunismus, eine Aufforderung, dem Antikommunismus, dem Rassismus, Faschismus und Antisemitismus keine Chance zu geben!

Die absurden und schikanösen Verbote zielten vor allem auf die Ehrung des Siegs der Roten Armee unter Führung Stalins über den deutschen Faschismus. Wieso sonst wurde das historische Foto der Roten Fahne auf dem Reichstag zensiert, das auf der Titelseite der Jungen Welt abgebildet war. Die MLPD solidarisierte sich mit dem Protest der DKP und betonte: Wie beim Protest gegen das Verbot des Palästinenerkongresses arbeiten wir gegen den Abbau demokratischer Rechte zusammen.

Ganz im Sinn der Polizeischikanen stellt der rbb das verharmlosend als „Auflagen“ dar und den Protest dagegen als Minderheitenmeinung. Kein Wort sendet er vom Interview mit der Landesvorsitzenden der MLPD Berlin-Brandenburg. Das liegt ganz auf der Linie der Zensur des Wahlspots der Internationalistischen Liste/MLPD zur Europawahl. Eine neue Qualität der versuchten Zensur war, dass die Polizei bei den Eingangskontrollen ein Redemanuskript eines Vertreters der MLPD "sicherstellte". Sie wollten prüfen, ob der Inhalt gegen Auflagen verstößt.

Unübersehbar stand die Rettung der Menschheit im Zentrum der Reden von Vertretern der kämpferischen Opposition. Die MLPD würdigte den Tag des Sieges der damals sozialistischen Sowjetunion gegen den deutschen Faschismus und entlarvte die Denkweise der Faschisten, wie sie bei Vertretern der AfD, wie Alexander Gauland, zum Ausdruck kommt, vom Tag der Niederlage zu reden, da ist schon klar, wohin der Zug mit der AfD fährt.

Rebellen stellten sich mutig an die Spitze mit Stolz, Teil einer sozialistischen Jugendbewegung zu sein, der auch die Verbindung der Arbeiter- und Umweltbewegung und von Jung und Alt erkämpft.

Die Lebensleistung des Zeitzeugen, antifaschistischen Kämpfers und unbeugsamen Revolutionärs Willi Dickhut wurde lebendig. Sie gehört in jedes Schulbuch. Nur durch solche Vorbilder können wir heute hier stehen und auch den Kampf um einen neuen Anlauf zum Sozialismus aufnehmen. In verschiedenen Beiträgen wurden konkrete Lehren gezogen aus dem Verrat am Sozialismus und seiner ersten Niederlage in der Sowjetunion gezogen. Betont wurde die Frage der Denkweise, mit einer proletarischen Denkweise konnte der Sozialismus erkämpft werden, warum soll das nicht im nächsten Anlauf erfolgreich sein, wenn er dann auch mit einer proletarischen Denkweise, einem System der Kontrolle von oben, von unten und Selbstkontrolle, einem Streikrecht u.v.m aufgebaut und verteidigt wird.

Um dafür wissenschaftliche Klarheit und Rückgrat zu bekommen, diskutieren auf dem Platz eine ganze Reihe von Genossen und am Büchertisch über das Buch "Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen! Was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur?" Der Kapitalismus und der reaktionärste Teil des allein herrschenden internationalen Finanzkapitals hat die Menschheit mutwillig in eine beginnende Existenzkrise geführt, warum und wie das in einer sozialistischen Gesellschaft und nur da noch lösbar ist, das verdient noch viel mehr Leser.

Dabei stellten sich auch Vertreter aus der Gewerkschaftsbewegung vorne dran, denn Gewerkschaften wurden von den deutschen Faschisten mit am ersten verboten, deshalb ist es heute auch so wichtig, die führende Kraft der Arbeiter zu erkämpfen und da gehört dem Erfolg der IG-Metall-Liste bei der Betriebsratswahl bei Tesla ein aufrichtiger Glückwunsch. Tesla-Kollegen diskutieren auch mit den Baumschützern, denn sie haben im Unterschied zu Elon Musk gemeinsame Anliegen.

Auch die Montagsdemobewegung fehlte nicht und betonte die Dankbarkeit, hier offen sprechen zu können durch den Sieg über den Faschismus. Sie wenden sich entschieden gegen jede Verfälschung der Geschichte und stärken die Bewegung für alle sozialen Fragen gegen Krieg, Tod und Elend. Dieser Tag war auch ein besonderer Feiertag für alle Internationalisten, so ein Vertreter von Solidarität International, reden erst die Völker selber werden sie schnell einig sein, gilt auch heute.

Gerade für die Jugend ist das Internationale Pfingstjugendtreffen am Pfingstwochenende ein rundherum tolles Angebot.