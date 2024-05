Amsterdam: Tausende bei Pro-Palästina-Demo

Wie inzwischen an vielen Universitäten auch in Europa, wurde am Montag in Amsterdam an der Uni ein Protestcamp gegen den Gazakrieg errichtet. Am frühen Dienstagmorgen räumte die Polizei mit Bulldozern das Camp und nahm vorübergehend 125 Menschen fest. Sie setzte Pfefferspray, Schlagstöcke und Hunde gegen die Studentinnen und Studenten ein. Am Dienstag kam es dann zu mehreren Protestkundgebungen gegen das Vorgehen der Behörden und der Polizei. Gegen eine Demonstration von mehr als Tausend Menschen nachmittags, die "Free, Free Palestine" riefen, setzte die Polizei wieder Schlagstöcke ein, als diese am Holocaust-Mahnmal vorbeizog.