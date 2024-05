Anhaltende Streiks im Verkehrssektor

Vor wenigen Tagen forderte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) mit Döner-Messer in der Hand eine Intensivierung der Beziehungen zum faschistischen Regime in Ankara aus. In engem zeitlichen Zusammenhang wurde die Verfolgung der kurdischen Freiheitsbewegung in der Türkei, Syrien und der EU verschärft. Die Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland geht nicht mit Steinmeiers Vorschlag. In einer Civey-Umfrage sprachen sich über 58 Prozent gegen eine engere Zusammenarbeit zwischen der Bundesrepublik und der Türkei aus. Nur ein gutes Viertel (27,6 %) dafür.