Vor 200 Jahren uraufgeführt

Beethovens Neunte - musikalische Vision des ‚ächten Socialismus‘

Heute vor 200 Jahren, am 7. Mai 1824, wurde in Wien Beethovens heute weltberühmte Neunte Sinfonie uraufgeführt. Erschütterndes Detail dabei: Auf Drängen seiner Gönner stand der 54-jährige fast taube und insbesondere bei lauten Tönen von Tinnitus geplagte Komponist als „Co-Dirigent“ leidenschaftlich gestikulierend auf der Bühne und gab die Tempi an. Aber weder die großartige Musik noch den tosenden Applaus am Schluss konnte er hören …

Von Christoph Gärtner