Marokko

Bericht über die Verwendung von Spendengeldern für die Erdbebenopfer

Dank, Wertschätzung und gute Wünsche: Zur Aktion der finanziellen Unterstützung durch zahlreiche Organisationen und Einzelpersonen in Deutschland für die Opfer des Erdbebens in der Region AI Haouz in Marokko am 8. September 2023, wo das Beben zu enormen materiellen und menschlichen Verlusten in den schwierigen Bergregionen des Atlasgebirges geführt hat.

Demokratische Konföderation der Arbeit