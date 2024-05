Berliner Verwaltungsgericht bestätigt Zensur und antikommunistische Unterdrückung des Wahlspots der MLPD durch den RBB - und setzt noch einen drauf

Mit der Ablehnung der Veröffentlichung soll sowohl die Tatsache der begonnenen globalen Umweltkatastrophe verleugnet, als auch die Auseinandersetzung darüber verhindert werden. Mit der Ablehnung des Eilantrags der MLPD dagegen bestätigt das Verwaltungsgericht Berlin die Meinungszensur und antikommunistische Unterdrückung - setzt aber noch einen drauf.

In einer Pressemitteilung der Rechtsanwaltskanzlei Meister & Partner aus Gelsenkirchen, die den Eilantrag eingereicht hatte, zu dem Urteil heißt es: „Das Verwaltungsgericht Berlin rechtfertigte und vertiefte in seiner ablehnenden Entscheidung, die bereits am 08.05.2024 erging (Aktenzeichen VG 2 L 70/24), dieses undemokratische Vorgehen noch: Das ‚beworbene Buch‘ sei ‚entgegen der Auffassung der Antragstellerin‘ nicht Bestandteil ihres Programms und ihrer politischen Linie, zudem handele es sich bei der Einblendung um ‚Product-Placement‘.“ Das beworbene Buch sei nicht Bestandteil des Programms und der politischen Linie der MLPD? Warum? Weil im Kapitel D des Parteiprogramms der MLPD von 2016 steht: „Die existenzielle Gefahr einer globalen Umweltkatastrophe“, so das Gericht. Deshalb sei das jetzige Buch als „Produkt“ nicht Gegenstand des Parteiprogramms. Dass Natur und Gesellschaft sich weiterentwickeln, scheint dem Gericht fremd zu sein. Ebenso die Methode der MLPD als undogmatische und dialektisch arbeitende Partei, dementsprechend ihre Linie in bisher 38 Ausgaben der Reihe "Revolutionärer Weg" ständig weiter zu entwickeln. Das "platzierte" Buch ist Teil davon.