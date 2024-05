Einladung zu den Abendkonzerten des Pfingstjugendtreffens

Das selbstorganisierte 21. internationale Pfingstjugendtreffen vom 18. bis 19. Mai im Ferienpark Thüringer Wald lädt herzlich ein zu seinen Abendkonzerten. Es erwartet euch eine bunte Mischung aus Rock, Liedermachern, Soul, Rap, Indie. Mit der antifaschistischen Band Fast’n Lose aus Nordhausen gibt es Oldschool Hard Rock'N'Roll auf die Ohren. Die fortschrittliche Band Gehörwäsche lädt mit ihren gesellschaftskritisichen und optimistischen Liedern zum Tanzen ein. Die Band Up for Debate ist eine Newcomerband aus Nordhessen mit modernem Rock in allen Facetten. Der Rapper Believe Raimondo klagt an, dass für viele Menschen die Heimat zu einem

Massengrab wird. Hört rein in das Lied „RefuGees“ (https://www.youtube.com/watch?v=5M0PUHmPrqg) Weitere Interpreten sind: Anastasis (Rock aus Duisburg), Frida Mamades, LAD Pete, Erik Stenzel, Albino und Master Al sowie Heinz Ratz.

Johanna Jensen vom Zentralen Koordinierungsausschuss: „Wir freuen uns, Kulturschaffende aus der Gegend und bundesweit begrüßen zu dürfen, denen es am Herzen liegt, mit ihrer Musik einen Beitrag gegen faschistische Umtriebe, Mobbing und Hetze gegen kämpferische Gewerkschafter, Geflüchtete, Umweltkämpfer oder Revolutionäre zu leisten. Einmalig bei diesen Konzerten sind Einlagen mit traditionellen Liedern der Arbeiter- und der antifaschistischen Bewegung und Solidaritätsaktionen Live on Stage. Diese Kultur des internationalen Zusammenhalts ist vielen ein großes Bedürfnis.“

Sie sagt weiter: „Dazu passt wunderbar die letzte Strophe des Lied „Die Zeiten ändern sich“ der Band Gehörwäsche: „Politik wird dann geändert, wenn wir selbst rebellieren, und uns dafür zusammentun. Sein wir realistisch, die Zeiten ändern sich! Die Zukunft liegt in unsrer Hand!“

Wer ein Ticket kaufen möchte und das selbstorganisierte Festival unterstützen möchte, kann sich an buero@pfingstjugendtreffen.de wenden.

Tickets erhältlich: Kinder bis 5 Jahre kostenlos, Kinder 6-12 Jahre 2 €, Jugendliche 13-17 Jahre 12 €, Erwachsene ab 18 Jahre 17 €, Erwachsene ermäßigt 12 € und Familien bekommen 20% auf den Gesamtpreis. Tickets an der Abendkasse gibt es für jeweils 12€.

Hier findet ihr mehr Infos zu einigen der Interpreten:

Erik Stenzel: https://www.youtube.com/watch?v=RfxPRdRm45Y

Gehörwäsche: mehr unter: https://www.instagram.com/p/C6YifwyNBxZ/