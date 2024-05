Die Formation, die in den regierungsnahen Medien in der Türkei mit Sternschnuppen-Nachrichten präsentiert wird, war auch Gegenstand von Nachrichten oder Analysen in den deutschen Medien. Mit einer kurzen Internetrecherche kann man Informationen über die Organisation DAVA finden. Ziel dieses Artikels ist es nicht, diese Informationen zu wiederholen, sondern eine objektive Bewertung des Themas aus einem anderen Blickwinkel zu präsentieren.

Obwohl sie etwas anderes behauptet, zeigt ihre Verwendung von spezieller Sprache des klassischen türkisch-islamischen Populismus, dass sie zur AKP gehört. Sie betont Vielfalt und Toleranz, verteidigt aber in Wirklichkeit das einheitliche Herrschaftssystem der Türkei in Deutschland. Deshalb ist sie dem Namen nach demokratisch, aber im Kern faschistisch. Die Gründer und aktiven Mitglieder sind eng mit der AKP verbunden. In Deutschland lebt eine große Gruppe von Türken, von denen viele konservativ sind. Die türkische Staatspolitik und die AKP nutzen dieses Potenzial seit langem aus. Bei den letzten Präsidentschaftswahlen in der Türkei konnten türkische Einwanderer das Gleichgewicht verändern und waren für die AKP ein Regierungsanker. Die türkische Staatspolitik und besonders die AKP verwenden die türkischen Einwanderer als Wählerbasis sowie als Mittel für Gewalt, Erpressung, Intrigen und Manipulation durch bestimmte Organisationen wie DITIB (Türkisch-Islamische Union) oder IHH (Internationale Humanitäre Hilfsorganisation). (…)

