Gedenken heißt heute: Kampf gegen Faschismus, Krieg, Umweltzerstörung und für den echten Sozialismus!

Die Forderung nach einer zweiten Front gegen die faschistischen Aggressoren war zu einer Massenforderung geworden. Endlich im Juni 1944 erfolgte dann die Landung der westlichen Alliierten in der Normandie und trug so noch zur Befreiung Deutschlands und der Welt vom Hitler-Faschismus bei.

Der deutsche Imperialismus existierte nicht mehr und der Sozialismus gewann weltweit an Ansehen. Der Antikommunismus stürzte in seine bisher tiefste offene Krise, war damit aber nicht erledigt. 1947 verkündete US-Präsident Harry S. Truman die nach ihm benannte „Truman Doktrin“. Sie bedeutete eine reaktionäre antikommunistische Ausrichtung der Außenpolitik des US-Imperialismus gegen die sozialistische Sowjetunion und den weltweiten Einfluss des Sozialismus. Die Westmächte änderten daraufhin ihre Deutschlandpolitik, verhalfen dem deutschen Imperialismus zum Wiederaufstieg und spalteten Deutschland.

Der Zweite Weltkrieg war der bisher verheerendste Krieg der Menschheitsgeschichte. 60 Millionen Tote – eine unglaubliche Vernichtung menschlicher Potenziale. Die Sowjetunion hatte mit 20 Millionen Kriegstoten die größten Opfer zu beklagen. 35 Millionen kamen als Kriegsversehrte und Traumatisierte aus dem Krieg. 11 Millionen waren in Konzentrationslagern ermordet worden. Es gab millionenfachen Hunger, Elend, Flucht, gigantische Zerstörungen der Infrastruktur und der natürlichen Umwelt.

In der DDR war der 8. Mai bis in die 1970er Jahre (arbeitsfreier) Feiertag, und blieb auch Feiertag, nachdem er offiziell abgeschafft worden war. In der Bundesrepublik verwahrte sich die CDU/CSU noch zum 25. Jahrestag der Befreiung vom Hitler-Faschismus 1970 gegen eine Regierungserklärung des damaligen Kanzlers Willy Brandt, in der der 8. Mai als Tag der Befreiung vom Hitler-Faschismus gefeiert werden sollte. Ihre bezeichnende Begründung: 'Niederlagen feiert man nicht.' Erst 1985, 40 Jahre nach der Befreiung, konnte sich ein Staatsoberhaupt der BRD, Bundespräsident Richard von Weizsäcker, dazu durchringen, vom 'Tag der Befreiung' zu sprechen. Das war auch eine Reaktion auf die Anfang der 1980er Jahre entstandene und bis zu 35 Millionen zählende breite internationale Friedensbewegung gegen die atomaren Kriegsvorbereitungen der beiden Supermächte USA und Sowjetunion.

Heute, 79 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs, steht der 8. Mai im Zeichen des Kampfes gegen die Weltkriegsvorbereitung fast aller Imperialisten, gegen die Folgen der begonnenen globalen Umweltkatastrophe und gegen eine weltweite faschistische Tendenz. Der Imperialismus hat die Menschheit in eine latente Existenzkrise gestürzt. Auf der Tagesordnung steht, dem Sozialismus zu einem neuen Ansehen zu verhelfen - denn die Menschheit braucht den Sozialismus! Nur durch die revolutionäre Überwindung des imperialistischen Weltsystems und in den vereinigten sozialistischen Staaten der Welt kann die Menschheit gerettet werden.

Der heutige bürgerliche Antifaschismus will davon nichts wissen. Er beruht auf der antikommunistischen Gleichsetzung von angeblichen Linksextremisten und Neofaschisten. Die antifaschistische Massenbewegung muss mit dem Antikommunismus fertig werden und ihn bekämpfen.

Die revolutionäre Weltorganisation ICOR hat die internationale revolutionäre und Arbeiterbewegung 2022 aufgerufen, den 8. Mai zu einem Anti-Kriegs-Kampftag zu machen: „Insbesondere das internationale Industrieproletariat ist herausgefordert, das entscheidende Rückgrat im Kampf der Massen, der Arbeiter, der Frauen, der Jugend, der Umweltschützer, der Antifaschisten gegen den Imperialismus und heute ganz besonders gegen die drohende Gefahr eines atomar geführten Dritten Weltkriegs zu bilden.“

