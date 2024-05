Pressemitteilung der Willi-Dickhut-Stiftung

Gedenkveranstaltung zum 120. Geburtstag des Solingers Willi Dickhut

Das Willi-Dickhut-Museum veranstaltet am Sonntag, den 12. Mai, um 11 Uhr, eine Gedenkfeier zum 120. Geburtstag des Solingers Willi Dickhut - geboren am 9. April 1904, gestorben am 8. Mai 1992.