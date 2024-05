Israel marschiert auf Rafah – Das Maß ist (längst) voll!

Mittlerweile sind auch Bodentruppen in Bewegung gesetzt worden und haben die Stadt erreicht. Israel hat dazu noch den letzten Grenzübergang geschlossen und verhindert aktiv die Lieferung von Hilfsgütern.

Die Menschen sollen nach Al-Mawasi flüchten, in eine von Israel behauptete „erweiterte humanitäre Zone“ mit Nahrungsmitteln, Wasser und Medikamenten. Von annähernd humanitären Zuständen kann nicht die Rede sein. In dieser sandigen Einöde gibt es keinerlei Infrastruktur: Israel will die Menschen buchstäblich in die Wüste schicken! Der Unicef-Sprecher Elder straft die Behauptungen Lügen: er berichtetet, dass es dort quasi keine Sanitäranlagen und keine medizinische Versorgung gibt. Zur Zeit regnet es auch in Strömen in der Region.

Der Angriff auf Rafah findet statt, nachdem die Hamas nach monatelangen Verhandlungen gestern einem Vorschlag von Katar und Ägypten zum Waffenstillstand zugestimmt hat, inklusive der Freilassung von Geiseln. Israel will offensichtlich den Krieg fortsetzen, bis die Lebensgrundlagen der Palästinenser in Gaza völlig zerstört sind. Was ist das anderes als Völkermord?

Das Internationalistische Bündnis ruft auf und organisiert bundesweit Aktivitäten – beginnend heute und in den nächsten Tagen, mit dem Höhepunkt am Nakba-Tag 15. Mai:

Stoppt den Völkermord in Gaza!

Sofortige Stopp der Bombardements und Rückzug der Bodentruppen aus Rafah und aus ganz Palästina!

Internationale Ächtung der Kriegsverbrechen der israelischen Regierung!

Waffenstillstand sofort!

Stopp der Waffenlieferungen der deutschen Bundesregierung und ihrer Beihilfe zum Völkermord im Gaza-Streifen!

Umfassende Hilfsmaßnahmen, Nahrungsmittel und medizinische Hilfe für die Menschen im Gaza-Streifen!

Gaza soll leben! Solidarität mit dem palästinensischen Volk!

Nutzen wir den morgigen Gedenk- und Kampftag gegen Faschismus und Krieg und zur Befreiung vom Hitler-Faschismus für dieses Anliegen. Organisiert und beteiligt euch an Protesten am Wochenende und an den Montagsdemos am 13. Mai. Bringt den Protest gegen die israelische Attacke auf Rafah bei Kundgebungen zur Europawahl, an Informationsständen und sonstigen Aktivitäten des Internationalistischen Bündnisses und seiner Trägerorganisationen ein. Den Höhepunkt bilden die Aktivitäten zum Nakba-Tag am 15. Mai! Wir sind solidarisch mit dem berechtigten Befreiungskampf des palästinensischen Volks, und mit den Menschen in Israel, die gegen das faschistoide Netanjahu-Regime auf die Straße gehen! Freiheit für Palästina!

Das Internationalistische Bündnis gegen Rechtsentwicklung, Faschismus und Krieg ist ein Bündnis aus aktuell 41 selbstständigen Organisationen mit über 40.000 Unterstützerinnen und Unterstützern. Werdet auch Ihr Mitglied und kämpft gemeinsam mit uns! Beteiligt Euch an dem Europawahlkampf der Internationalistischen Liste / MLPD!

Der Aufruf im pdf-Format