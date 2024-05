Plötzlich tauchen bei der - von Olivia Colman großartig gespielten - Edith und später bei einer Reihe ähnlich frommer Frauen „kleine schmutzige Briefe“ mit mehr als anstößigen, gemeinen Beschuldigungen in unflätiger Sprache auf.

In Verdacht gerät – und von der Polizei verfolgt – wird die quirlige Rose, bis dahin, dass sie im Gefängnis landet, ihr der Entzug der Tochter droht. Einzig eine Polizistin ahnt, dass da etwas nicht stimmt. Und so macht sich eine Gruppe weiblicher Detektivinnen auf die Suche nach der Quelle der Briefe. Sehr witzig, ohne platt zu werden, toll gespielt – ein wirkliches Vergnügen in Sachen Frauensolidarität.