Kommunalwahlen in England und Wales: Desaster für die Regierung

Sie verloren mit 470 Sitzen fast die Hälfte ihrer Mandate. Die Labour Partei gewann 180 Mandate. Sie konnte in verschiedenen größeren Städten Bürgermeisterposten ergattern. Dies ist ein zweifelhafter Erfolg - wenn man die niedrige Wahlbeteiligung von nur 30 Prozent einbezieht.

Die Zahl der erfolgreichen unabhängigen Kandidaten nahm um mehr als die Hälfte zu. Die FAZ schreibt: "Hinter ihren Erfolgen verbarg sich an vielen Orten mit einer hohen Zahl muslimischer Einwanderer der Unmut gegen Labour wegen der Haltung der Partei im Gaza-Krieg." Unabhängige Kandidaten, die für Solidarität mit dem palästinensischem Volk stehen und aktiv den palästinensischen Befreiungskampf unterstützen, bekamen viele Stimmen.

Die Wahlschlappe ist ein Signal gegen die Rechtsentwicklung der Regierung. Es gibt großen Unmut gegen die reaktionäre Flüchtlingspolitik Sunaks, wie vor allem auch gegen die beschlossenen Massenabschiebungen Geflüchteter nach Ruanda. Hunderttausende beteiligen sich an den Protesten gegen den Völkermord der israelischen Regierung im Gaza. Die Streikwelle, die etwas abgeebbt war, belebt sich wieder. Nach Streiks von Grenzbeamten am britischen Flughafen London Heathrow kündigen sich Streiks von Lokführern im Mai an.

Es ist eine Situation, in der es drängt, dass in Großbritannien der marxistisch-leninstische Parteiaufbau voran getrieben wird, um der gewachsenen Suche nach einer gesellschaftlichen Alternative eine Perspektive im Kampf um den echten Sozialismus zu bieten.