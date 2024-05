Europawahlen

Mercedes-Benz-Vorstand will die Europawahl zum Thema bei der Belegschaft machen – wir auch!

„Wir ermutigen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, (bei der Europawahl am 9. Juni) wählen zu gehen, und Parteien zu wählen, die demokratisch und rechtsstaatlich sind, die soziale Marktwirtschaft und die Einheit Europas in der EU fördern“ [1] - so Eckart von Klaeden, Cheflobbyst und Lausprecher von Mercedes-Benz.

Von wb