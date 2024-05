775. Montagsdemo im Diskurs mit Kandidatinnen und Kandidaten zur Europawahl 2024 - Solidarität mit Gaza

Die Diskussion am Offenen Mikrofon startet mit Beiträgen der Politikerinnen und Politiker - welche Ziele sich die Parteien stellen, welche Schwerpunkte sie legen, insbesondere zur Asyl-, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik sowie zur Umweltpolitik. Entsprechend der Kultur der Montagsdemo gilt das offene Gespräch auf solidarischer Grundlage und in sachlicher Auseinandersetzung.

Zweiter Schwerpunkt sind die Kriegsherde in der Welt in Gaza und in der Ukraine. Das brutale Vorgehen in Gaza durch das israelische Militär mit den Luftangriffen und der Bodenoffensive auf Rafah fordert uns heraus, Position zu beziehen und für den weltweiten Frieden aktiv zu werden. Angesichts der hohen Zahl ziviler Opfer und der katastrophalen Lage im Gazastreifen steht Israel zu Recht international immer stärker in der Kritik wegen eines Völkermordes in Gaza. Wir werden die Solidarität weiter entwickeln, wie es die Montagsdemo bereits mit der Unterstützung einer Spendenkampagne für medizinische Hilfe in Gaza gemacht hat.