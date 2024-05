Montagsdemo: Stopp den Krieg in Gaza

Das Thema des Kampfes gegen Krieg in Gaza sprach vielen aus den Herzen, besonders durch die bevorstehende Offensive auf Rafah. In den Redebeiträgen wurde deutlich, mit welcher Brutalität das israelische Militär vorgeht, besonders gegen Kinder. Die Bundesregierung ist an diesem Völkermord beteiligt!

Protestiert wurde auch dagegen, dass die Pressemitteilung im Vorfeld nicht abgedruckt wurde, sowie dagegen, dass zig Mannschaftswagen der Polizei vor Ort waren, um den Protest zu kriminalisieren.

Der Gedanke reifte bei einigen, eine größere Demonstration in Angriff zu nehmen. Es wurden über 113 Euro Spenden für Gaza gesammelt.