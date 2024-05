Universität Tübingen

Preisverleihung an antikommunistischen Kriegstreiber Gestwa geplant

Die Universität Tübingen will am 15. Mai 2024 Prof. Dr. Klaus Gestwa, Direktor des Osteuropäischen Instituts in Tübingen, den hochdotierten Wissenschaftskommunikationspreis der Universität verleihen.

Korrespondenz aus Tübingen