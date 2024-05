Angriff der Infineon-Konzernspitze auf die Belegschaft

Profitgier lässt grüßen!

Der größte deutsche Chiphersteller, Infineon, glänzte in der Vergangenheit medial: Milliarden an Subventionen aus europäischen, Bundes-, Landes- und kommunalen Töpfen. Die Einweihung des Baus seiner vier Fabrikhallen in Dresden im Mai 2023 mit Handshaking all over. Jetzt macht sich die Konzernspitze mit einem weltweiten, konzernweiten Gewinnsteigerungsprogramm und mit krassen Plänen berühmt.

Korrespondenz