Stoppt den Völkermord in Gaza! Freiheit für Palästina!

Über 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer versammelten sich zur Auftaktkundgebung der kämpferischen Demonstration und zur Schlusskundgebung. Organisiert haben das der deutsch-palästinensische Kulturverein Recklinghausen und Gladbeck und der Kreisverband der MLPD Recklinghausen.

Viele Recklinghäuser lauschten den Kurzreden, in denen die perfiden Kriegsmethoden mit Bomben und Aushungern der Bevölkerung im Gaza angegriffen wurden. Dabei kam die Bundesregierung mit ihren Waffenlieferungen an die israelische Regierung ebenfalls ins Kreuzfeuer. Hunderte hörten in Cafés auf dem alten Markt das Lied "Gaza tonight". Das war sehr einfühlsam und viele hörten aufmerksam zu. Ein Lob auf die Kultur!

28 Mal wechselten unsere Broschüren „Kampf gegen den drohenden Flächenbrand in Nahost. Was ist die Perspektive des palästinensischen Befreiungskampf?“ den Besitzer. In den Einzelgesprächen standen vor allem die Hintergründe und Schlussfolgerungen für die Befreiung Palästinas im Mittelpunkt gegen die Meinung einiger Palästinenser, sie stünden alleine da. Die Demonstration und die Kundgebung waren ein wichtiges Signal, dass keiner im Kampf gegen den Imperialismus alleine steht.

Die Spendensammlung für "Gaza soll leben" ergab stolze 287,14 € und für die MLPD wurden 45,51 € gesammelt.

Glück Auf