Erlangen

Streikversammlung von bayerischen Klinikbeschäftigten

Am 6. Mai organisierte ver.di in Erlangen vor den Unikliniken eine gemeinsame Streikversammlung für die Beschäftigten in den Klinik-Service-Gesellschaften (KSG) in Erlangen, Würzburg und Regensburg. Diese wurden zu wesentlich schlechteren Bedingungen aus dem Tarif der Uni ausgegliedert.

Korrespondenz