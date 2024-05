Überschwemmungen in Afghanistan

Seit fünf Monaten streiken in Brasilien mehr als 4.000 Beschäftigte in verschiedenen staatlichen Umweltvollzugsbehörden für bessere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne. Dieser Streik hat inzwischen deutliche Auswirkungen auf verschiedene Wirtschaftsbereiche: so warten zehntausende Importautos in Häfen auf ihre Entladung bzw. stocken viele Projekte zur Energiegewinnung wegen fehlender Genehmigungen. Es werden aber auch kaum Strafbefehle gegen Umweltsünder ausgestellt. Umweltschützer befürchten, dass der Schutz der Umwelt beeinträchtigt wird, weil Außendienstmitarbeiter nicht im Einsatz sind für Kontrollen.