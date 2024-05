Die ukrainische 115. mechanisierte Brigade setzte sich ab

Unter den Verteidigern war die 115. mechanisierten Brigade. Diese wurde im März 2022, unmittelbar nach dem russischen Überfall auf die Ukraine, mit größtenteils sowjetischem Kriegsmaterial aufgestellt. Seither war sie in verschiedenen Schlachten im Einsatz, zuletzt in Awdijiwka. Die Einheit war gerade erst in Ocheretyne eingetroffen und sollte die 47. mechanisierte Brigade ablösen.

Die 47. gilt als eine der „besten“ Brigaden der ukrainischen Armee, ausgestattet mit gepanzerten Fahrzeugen aus amerikanischer Produktion und ausgebildet nach NATO-Standards. Die Einheit hat allerdings auch von sich Reden gemacht, weil sie selbst Drohnenaufnahmen veröffentlichte, die zeigten, wie ihre Soldaten verwundete russische Soldaten ermordeten.

Ukrainische Soldaten zogen sich ohne Befehl zurück

Als sich die 47. mechanisierte Brigade von der Frontlinie östlich des Dorfes Ocheretyne zurückzog, griffen die Russen an. Mykola Melnyk, einem bekannten Kompaniechef der 47. mechanisierten Brigade, der während der Gegenoffensive im Sommer ein Bein verlor, erklärte, bei der Schlacht "haben sich bestimmte Einheiten einfach verpisst". Gemeint war die 115. Brigade. Sie hatte die neuen Stellungen nicht bezogen und sich stattdessen als geschlossene Einheit nach Norden abgesetzt.

Die entstandene Lücke ausnutzend stieß die 30. motorisierte Schützenbrigade der russischen Armee entlang einer Eisenbahnlinie, die von Awdijiwka nach Westen verläuft, 5 Kilometer bis nach Otscheretyne vor. Am 5. Mai teilte das russische Militär die Eroberung der erhöhten Stellungen mit und nutzt diese überlegene Position seither für weitere Vorstöße.

Untersuchung begann am 23. April

Am 23. April 2024 berichteten ukrainische Medien, dass die Armeeführung in Kiew eine Untersuchung eingeleitet habe, um den Grund für den unerlaubten Abzug der 115. mechanisierten Brigade herauszufinden. Offiziell mitgeteilt wurde seither nichts. Die Fahnenflucht der Brigade ist ein konkreter Ausdruck von Zersetzungserscheinungen in der ukrainischen Armee. Ihre Weigerung, weiter zu kämpfen, ist eine berechtigte Form des Widerstands gegen den imperialistischen Krieg.

In der Broschüre "Der Ukrainekrieg und die offene Krise des imperialistischen Weltsystems" schlägt die MLPD weitergehend vor: "Erst recht im Kampf für soziale Befreiung muss auch ein Sieg über die eigene Regierung, der Sturz des reaktionären Selenskyj- Regimes, errungen werden. Diesem komplizierten Zweifrontenkrieg der ukrainischen Massen gehört die volle Solidarität des proletarischen Internationalismus."