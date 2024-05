Kumpel für AUF Niederrhein

Veranstaltung mit Bericht von der Umwelt-Strategiekonferenz in Potsdam

Die überparteiliche Bergarbeiterinitiative Kumpel für AUF Niederrhein lädt zu ihrem nächsten Treffen ein. Es findet am Donnerstag, dem 16. Mai 2024, von 18.30 Uhr bis ca. 20 Uhr in der Gaststätte König am Altmarkt, Eppinghovener Staße 36 in Dinslaken statt.