Das Thema des Buches findet er sofort interessant. Zur Perspektive Sozialismus erzählt er, dass er selbst aus einer ehemaligen Sowjetrepublik kommt und dass viele ältere Menschen gute Erinnerungen an den Sozialismus haben. Er selbst habe davon aber nicht mehr viel mitbekommen. Es entwickelt sich ein ausführliches Gespräch zu verschiedenen Aspekten der Umwelt- und Systemfrage.

Ich weise unter anderem auf das hochinteressante Kapitel in dem Buch „Katastrophenalarm! Was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur?“ hin. Dort werden die Errungenschaften und der Kampf um die Umweltfrage in den ehemals sozialistischen Ländern untersucht. Er ist sehr interessiert, die MLPD kennen zu lernen und will in Kontakt bleiben. Wir tauschen Telefonnummern aus. Direkt auf der Straße ein Buch zu kaufen, ist ihm dann aber wohl doch etwas zu viel des Guten.

Deswegen biete ich ihm gegen Ende des Gesprächs noch das Rote Fahne-Magazin an, immerhin geht es ja auch hier um den echten Sozialismus, worüber wir ja auch diskutiert hatten. Die will er haben, hat aber nur einen 20€-Schein. Kein Problem, sage ich, ich kann wechseln. Er hält inne: „Ach, da nehme ich einfach noch das Buch dazu und der Rest ist Spende.“ Später schreibt er: „Wie hieß noch mal das andere Buch? Wenn ich das erste gelesen habe, kaufe ich mir das zweite Buch.“

Mindestens drei Exemplare des Buchs wurden in Düsseldorf an Industriearbeiter bzw. aktive IG-Metaller verkauft – ganz im Sinne davon, dass die Arbeiterklasse den Umweltkampf noch viel mehr zu ihrer Sache machen muss.