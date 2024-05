Wellington: 2500 Ärzte in Ausbildung streiken

In Neuseeland streiken heute rund 2500 Ärzte in Ausbildung an den staatlichen Kliniken landesweit. Das ist rund die Hälfte der Trainees und Fachärzte in Ausbildung. Der Protest richtet sich dagegen, dass trotz eines nicht unerheblichen Mangels an Nachwuchskräften bei Klinikärzten Lohnkürzungen geplant sind. Die Junior Doctors der Gewerkschaft "Resident Doctors Association" organisieren ihren 25-Stunden-Streik landesweit, verbunden mit vielen öffentlichen Protesten gegen die unzureichenden Arbeitsbedingungen in den Kliniken. Für den 16. Mai ist ein zweitägiger Streik geplant.