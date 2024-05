40.000 fordern in Brüssel: "Free, free, free Palestine!"

Sehr viele Jugendliche aus Belgien, Luxemburg, Frankreich, Niederlande, vereinzelt auch aus Deutschland und sogar Island sowie verschiedenste Nationalitäten prägten mit vielen Palästina-Fahnen und Protestschildern gegen den Völkermord durch Israel das Bild.



"Free free Palestine", "One Solution - Revolution", "One two Three Four - Occupation NO MORE; five, six, seven, eight - Israel Apartheid State; nine and ten - Revolution" - waren viel gehörte Sprechchöre.



Die ICOR beteiligte sich mit Hotspots an wechselnden Standorten, machte Durchsagen am eigenen Lautsprecher und stellte diesen auch für ein Offenes Mikrofon zur Verfügung. Alle Tausend ICOR-Resolutionen "Unterstützung und Stärkung der demokratischen und säkularen Bewegungen im Befreiungskampf des palästinensischen Volkes" wurden übergeben. Kontakte wurden ausgetauscht, Broschüren zu den Perspektiven des palästinensischen Befreiungskampf wechselten den Besitzer beziehungsweise die Besitzerin. Auch das Wetter zeigte zumindest bis zum Schluss seine Solidarität mit seiner besten Sonnenseite.



Kämpferische, revolutionäre und herzliche Grüße aus Brüssel!