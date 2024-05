Abuja: Landesweite proteste gegen Strompreise

Hunderte Menschen blockierten am Dienstag den Zugang zu einer Google-Entwickler-Konferenz in Mountain View in Kalifornien. Sie prangerten auf vielen Transparenten die Rolle des Google-Konzerns beim Krieg gegen die Palästinenser in Gaza an. Im Mittelpunkt steht das "Project Nimbus", ein gemeinsames Projekt zwischen der israelischen Regierung, Amazon und Google, bei dem Google die Cloud-Infrastruktur für die Armeeeinsätze in Gaza liefert. Die Blockierer forderten, dass das "Project Nimbus" sofort beendet wird. Ein Teil der Demonstranten waren oder sind Mitarbeiter bei Google.