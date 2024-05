Achtung Meinungsmanipulation

Es geht vor allem um die Haltung zu jüdischen und muslimischen Menschen und zum Palästinakonflikt. Auffällig ist schon, dass es nur sehr wenige positive Antwortmöglichkeiten gibt. Zum Beispiel, dass Israelis und Palästinenser gleichberechtigt zusammenleben sollen. In ca. drei Vierteln der Antwortmöglichkeiten wird man aber überflutet mit reaktionären bis offen faschistischen Standpunkten, die die meisten so niemals formulieren würden. Man kann sie natürlich in der Umfrage auch ablehnen, sie werden den Leuten aber regelrecht in den Mund gelegt, sind damit auch erst mal in der Welt, werden transportiert und mit keinem Wort widerlegt. So, dass „Schwarze aus dem Leid des Kolonialismus“ und Juden „aus dem Leid des Holocaust“ „versuchen heute ihren Vorteil zu ziehen“, dass Juden oder Muslime „nicht so recht in die deutsche Gesellschaft passen“ und man ihnen „keinen Zugang zu allen gesellschaftlichen Positionen“ geben sollte, dass jüdische oder muslimische „Eliten … im Hintergrund einen Bevölkerungsaustausch in Europa (unterstützen)“, „wie in der Natur, sollte sich in der Gesellschaft immer der Stärkere durchsetzen“.

Die hauptsächliche manipulierende Methode ist die Förderung einer pauschalisierenden Schwarz-Weiß-Denkweise gegenüber Volksgruppen, die letztlich auch die Grundlage für Rassismus ist. Eine Differenzierung zwischen fortschrittlichen und reaktionären Traditionen und Kulturen, die es in jeder Nation gibt, oder gar eine Klassenunterscheidung in den jeweiligen Völkern ist ausdrücklich nicht möglich und erwünscht. So muss ich auf einer Skala von „sehr positiv“ bis „sehr negativ“ angeben, wie meine „Einstellung gegenüber den folgenden in Deutschland lebenden Gruppen“, jüdischen Menschen, Roma, Muslimen usw. ist. Es wird sogar regelrecht gefördert, dass man von Kritik an reaktionären Regierungen auf die ganze Bevölkerung in diesen Ländern schließt. So ist der Gipfel der Manipulation die Frage: „Durch die israelische Politik werden mir die Juden immer unsympathischer“; das Gleiche gilt für muslimische Länder. An keiner Frage kann ich zwischen Regierungen und der Masse der Bevölkerung differenzieren. Dabei ist genau diese Unterscheidung der Kern, um zu einer richtigen Beurteilung und Behandlung der weltweiten Entwicklung, der Kriege, aber auch zur Lösung zu kommen. Ich kritisiere die israelische Regierung natürlich wegen ihres Völkermords in Gaza, verbinde mich dabei aber auch mit dem israelischen Volk, das von der Regierung Netanjahu ebenfalls unterdrückt wird und gegen sie protestiert.

Es war interessant, zu sehen, wie perfide die Meinungsmanipulation ist: Man bekommt den Eindruck vermittelt, dass man nach seiner Meinung gefragt wird und wird dabei nach allen Regeln der Kunst manipuliert. Und das gefördert von einer Regierung, die im aktuellen EU-Wahlkampf mit Parolen gegen den Rechtsruck und die „Spaltung der Gesellschaft“ zu punkten versucht. Umso wichtiger, sich mit den differenzierten Standpunkten der Internationalistischen Liste / MLPD zu befassen, sie zu wählen und dafür aktiv zu werden.

PS: Man bekam sogar 10 Euro für die Teilnahme an der Umfrage. Ich habe sie mit Vergnügen für den palästinensischen Befreiungskampf gespendet!