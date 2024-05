Basildon: Streik bei Traktor-Hersteller CNH

Beim Trakor-Hersteller CNH in Basildon (Essex) begannen am Dienstag rund 500 Arbeiter mit einem Streik für höhere Löhne. Geplant sind Streiks jeweils an drei Tagen in dieser Woche und jeweils in den beiden folgenden Wochen. In dem Werk werden täglich 73 Traktoren hergestellt, die einen Verkaufswert zwischen 100.000 und 200.000 Pfund haben. Die Gewerkschaft Unite fordert, dass sich CNH an die Vereinbarung hält, dass die Löhne entsprechend der durchschnittlichen Inflationsrate angehoben werden. Sie hat das Angebot von 4 Prozent Lohnerhöhung deshalb abgelehnt und fordert 7,4 Prozent.