Die Immunität von Petr Bystron, Platz 2 auf der AfD-Liste zur Europawahl, wurde aufgehoben. Hintergrund sind die laufenden Vorermittlungen wegen eines Bestechlichkeitsvorwurfs - der immer wieder im Sinne des neuimperialistischen Russlands auftretende AfD-Politiker soll Geld aus Russland angenommen haben. Nachdem der Immunitätsausschuss des Bundestages informiert worden war, wurden laut Generalstaatsanwaltschaft am Donnerstag Durchsuchungen in Bystrons Abgeordnetenbüro in Berlin, an mehreren Orten in Bayern in den Landkreisen München, Erding und Deggendorf sowie auf Mallorca durchgeführt. Elf Staatsanwälte und etwa 60 Polizisten des bayerischen Landeskriminalamts waren im Einsatz.