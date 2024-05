Am vergangenen Freitag beteiligten sich mehr als 1.000 Schülerinnen und Schüler an einer Demonstration in Kapstadt und forderten Änderungen im Bildungssystem, um die massive Ungleichheit bei den Bildungschancen 30 Jahre nach Ende des Apartheid zu beenden. Die Kernforderungen: Keine Kürzungen bei den Ausgaben für Bildung, repariert die Schulgebäude und sorgt für ein sicheres Lernen. Das Bildungsministerium der ANC-Regierung musste eingestehen, dass die festgelegten Ziele für Mindestanforderungen in der Bildungsinfrastruktur nicht erreicht wurden. Die Demo war Teil einer Kampagne der NGO "Equal Education".