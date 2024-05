"Wichtig war, jeden ohne Vorbehalt anzusprechen"

Am Infostand der MLPD bei der DGB-Kundgebung mit Familienfest stellten wir die Bücher „Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen! Was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur?“ gut sichtbar ins Zentrum. Mehrere Kollegen kamen und fragten: “Was habt ihr Neues?”. Einer kaufte es dann nach einer kurzen Vorstellung ohne große Diskussion.

Wir haben aber immer auch eine Ecke mit Heften und Büchern der Klassiker des Marxismus-Leninismus. Ein Kollege kauft sich jedes Jahr eines bei uns. Diesmal war es Marx “Kritik des Gothaer Programms”, welche auch die Einheit von menschlicher Arbeit und Natur behandelt. Sicher kein Zufall.

Viele ältere Kollegen kamen vorbei, besonders vor Einlauf des Demozugs. Die Umweltfrage war ihnen schon während ihres aktiven Berufslebens wichtig, z.B. der Schutz vor giftigen Kühlmitteln usw. “Auch wenn das nicht reicht.” Vom Kauf eines Buches könnten wir jedoch keinen überzeugen, sie meinten: “Da muss jetzt die Jugend ran".

Eine Genossin hat im Laufe des Tages acht Ergänzungsbände verkauft. Sie berichtet:

“Wichtig war, wirklich jeden ohne Vorbehalt anzusprechen, und auch möglichst viele anzusprechen. Je mehr wir ansprechen, um so höher steigt die Wahrscheinlichkeit, es zu verkaufen. Es wird damit auch breiter zum Thema. Überwiegend junge Leute kauften sich das Buch, ganz gemischte “Typen”.

Beim hier eher linken Publikum stimmten viele zu, dass der Kapitalismus die Umwelt zerstört. Sie hatten aber Illusionen, dass es durch bessere Kontrolle und Regulierung im Kapitalismus zu lösen sei. Dazu müsse entsprechend Druck aufgebaut werden. Hier wies ich nach, dass die Monopole inzwischen gesetzmäßig dazu gezwungen sind, die natürlichen Lebensgrundlagen zu vernichten, um Maximalprofit zu erzielen; weil der Konkurrenzkampf sich dermaßen zugespitzt hat, auch durch die Entstehung vieler neuimperialistischer Länder. Das machte sie nachdenklich und wir kamen schnell darauf, wie der echte Sozialismus funktionieren kann. Die Frage der Denkweise fanden viele interessant und einleuchtend. Dabei forderte ich immer zur Entscheidung zum Kauf heraus, statt mich in allgemeinen Diskussionen zu verzetteln. Einzelne kauften es auch nicht, aber spendeten stattdessen für unsere Arbeit.

“In meinen Gesprächen überzeugte mehrere zum Kauf, dass es sowohl ein Sofortprogramm für wirksame Sofortmaßnahmen enthält, die bereits heute erkämpft werden können und müssen. Es aber keine Illusionen in den Kapitalismus schürt und einen Gesamtplan für eine sozialistische Gesellschaft auf dem heutigen Stand der Wissenschaft enthält, und auch, wie wir dahin kommen.”

“Wobei wichtig ist, es ausdrücklich als Streitschrift anzubieten, über die wir weiter diskutieren wollen - in Verbindung mit dem praktischen Kampf, am besten gemeinsam.”

“Bewährt hat sich, ihnen ein Buch zum Blättern in die Hand zu geben, damit sie sich z.B. das Inhaltsverzeichnis anschauen oder das Sofortprogramm. So kann man an ihren Interessen ansetzen.”

“Neulich traf ich einen alten Bekannten in einer städtischen Einrichtung. Als er fragte:'Wie gehts?” kamen wir auf das Thema Long-Covid und er fluchte über die Seuchen, die der Kapitalismus über uns bringt. Er war sehr interessiert am systemischen Ansatz des Buches, die verschiedenen Fragen in ihrem Zusammenhang zu untersuchen, und kaufte eins. Da war ich froh, immer eins im Auto zu haben – demnächst auch, wenn ich mit dem Rad unterwegs bin!