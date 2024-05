„Das lese ich, das ist auch meine Meinung“

Das Thema Umwelt beschäftigt ihn, er verfolgt die Sendungen dazu. Er ist empört über die Verharmlosung der Regierung, die Manipulation von Maischberger und Markus Lanz und dass immer erklärt wird, man müsse das Klima schützen: „Wir müssen die Menschen schützen“!

Er hat auf Anhieb parat, dass bereits bestimmte Kipp-Punkte erreicht sind wie das Schmelzen der Polarkappen, der Methanausstoß der Permafrostböden und die Veränderungen der Jetwindströme.

Mit großem Interesse verfolgt er, was das Besondere an dem Buch ist: Der wissenschaftliche Nachweis, dass bereits ein selbstzerstörerischer Prozess eingesetzt hat und es um die Rettung der Existenzgrundlagen der Menschheit geht. Sein Einwand „ es ist bereits Alles zu spät“ findet in dem Buch eine positive Antwort mit den Leitlinien für ein Schutz- und Kampfprogramm und der Lösung im Sozialismus.

Warum das Buch von allen Wissenschaftlern trotz deren Einzelerkenntnissen über Kipp-Punkte bisher totgeschwiegen wird und das inzwischen bis zur offenen Unterdrückung und Zensur geht, begreift er schnell. „Wenn die Erkenntnisse Allgemeingut werden ist hier Ramba Zamba!“ Auch darüber, dass die Umweltzerstörung mutwillig und völlig bewusst über die Folgen aus kapitalistischen Profitgründen erfolgt, sind wir einig.

Als seine Frau dazu kommt und interessiert das Buch in die Hand nimmt, bricht es aus ihm heraus: „Das Buch wird zensiert, es soll nicht bekannt werden. Es ist von Wissenschaftlern geschrieben.“ Wir verabreden uns, dass er zu mir kommt, wenn er es gelesen hat, und uns Zeit nehmen zur gründlichen Diskussion.