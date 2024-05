Ein besonderes Doppelevent mit Monika Gärtner-Engel

Worum geht es am Freitag in Leipzig?

Monika Gärtner-Engel ist ja nicht nur eine Spitzenkandidatin der Internationalistischen Liste/MLPD zur Europawahl, sondern auch Hauptkoordinatorin der revolutionären Weltorganisation ICOR und Co-Vorsitzende der United Front. Die ICOR hat vor einigen Wochen eine Initiative gestartet zur Unterstützung und Stärkung der demokratischen und säkularen Bewegung im Befreiungskampf des palästinensischen Volkes. Leipzig wiederum ist in Deutschland ein Zentrum der Solidarität mit dem palästinensischen Befreiungskampf. All das wollen wir am Freitag unter einen Hut bringen.



Was erwartet uns genau?

Um 15 Uhr gibt es eine Kundgebung mit Monika Gärtner-Engel in der Leipziger Fußgängerzone Grimmaische Straße, Ecke Universitätsstraße. Monika wird dort über den Europawahlkampf der Internationalistischen Liste/MLPD informieren. Sicher auch über die zunehmende Unterdrückung dieses Wahlkampfes durch die bundesdeutschen Behörden und Medien. Außerdem wird sie kurz auf die Solidarität mit dem palästinensischen Befreiungskampf eingehen. Dort ist pünktlich um 15:45 Uhr Schluss.

Weiter geht es dann um 16:30 Uhr passend im Ernst-Thälmann-Hain im Mariannenpark. Monika Gärtner-Engel wird etwas genauer auf die ICOR-Initiative zu Palästina eingehen und es gibt die Gelegenheit mit ihr darüber zu diskutieren, Fragen zu stellen. Spätestens um 18 Uhr ist dann Ende. Denn einige der Teilnehmenden wollen sicher noch am Abend zum Internationalen Pfingstjugendtreffen nach Truckenthal aufbrechen.



Was ist noch wichtig?

Der Wetterbericht kann sich nicht so recht entscheiden, ob es am Freitag regnen wird. Wir empfehlen deshalb auf jeden Fall einen Regenschirm mitzunehmen. Gerne kann man schon um 14 Uhr kommen und beim Aufbau oder auch bei Einsätzen zum Verkauf des Buchs "Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen!" helfen. Und natürlich beim Umbau zwischen Kundgebung und Gesprächsrunde. Wir freuen uns auch über Spenden zur Finanzierung, die man vor Ort in den entsprechenden Büchsen platzieren kann. Bei der Kundgebung kann man sich mit Kaffee und Kuchen stärken und bei der Gesprächsrunde mit Schnittchen und Kaltgetränken genießen.



Vielen Dank für die (späten) Informationen