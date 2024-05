Eine turbulente Woche mit vielen Lehren für die Literaturkampagne!

Die Monopolparteien sind redlich bemüht, die verbrecherische Politik der EU zu vertuschen und zu beschönigen. Doch was wahr ist, muss gesagt werden: Die EU inklusive der hier ansässigen Monopole tragen maßgebliche Verantwortung dafür, dass bereits irreversible Schäden an den Lebensgrundlagen der Menschheit entstanden sind! Die EU und speziell die deutsche Bundesregierung ist einer der maßgebenden Kriegstreiber der Welt und unterstützt mit ihren Waffenlieferungen derzeit den Völkermord, den Israel an Palästinensern begeht!

Es ist deshalb kein Zufall, dass sich seit Beginn des Wahlkampfs unterdrückerische Maßnahmen vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dem Bundesverfassungsgericht, Abgeordnetenwatch, Stadtverwaltungen und Polizei gegen die Kernbotschaften des Wahlkampfs der MLPD richten. Die Zensur des oben genannten Buches im Wahlspot sowie der Plakatserie richtet sich gegen die Hauptlosung der MLPD im Wahlkampf: „Echter Sozialismus statt globaler Umweltkatastrophe!“ Der Maulkorb für Monika Gärtner-Engel und Gabi Fechtner aus dem Spitzentrio bei Abgeordnetenwatch soll die Kritik am barbarischen Krieg im Gazastreifen und die Weltkriegsvorbereitung durch die EU zum Schweigen bringen. Antworten werden zensiert und von ehrenamtlichen Plakat-Aufhängern wurden die Personalien aufgenommen, weil die Kritik am Völkermord in Gaza Volksverhetzung sei.

Doch dieser Skandal erster Güte zeigt nur eins: „Wir werfen das Spotlight auf die Verbrechen des Imperialismus, auf die wirklich brisanten Fragen der Zeit! Dieses Buch ist von gesamtgesellschaftlicher Bedeutung und wir werden es jetzt erst recht in den nächsten Wochen in noch großem Umfang verbreiten“, so Gabi Fechtner. Sie wendet sich noch am heutigen Abend in einer Videobotschaft an die Rote-Fahne-News-Leser.

Kein Wunder, dass eine Streitschrift gegen die Umweltzerstörung auch nur im offenen Schlagabtausch mit den Hauptverantwortlichen für die globale Umweltkatastrophe verbreitet werden kann. Attacke ist die Devise! Das stößt auf großes Interesse. So blieben bei der Kundgebung auf der zweitgrößten Einkaufsstraße Deutschlands in Frankfurt hunderte Menschen stehen. Zahlreiche Menschen kamen an den Stand: „Beim Wahlomat kam raus, dass ich MLPD wählen sollte! Da will ich mich jetzt doch mal genauer über euch informieren.“

Eine Wohngebietsgruppe berichtet: „Auf einer Versammlung unserer Wohnungsbaugesellschaft haben wir den Vorstand frontal attackiert dafür, dass er die energetische Sanierung boykottiert. Hier sind Sofortmaßnahmen notwendig! Es kam zu einem offenen Schlagabtausch. Das wühlte viele auf – anschließend kaufte ein Angestellter einer Öl-Raffinerie den Gesamtband: „Ja, über dieses Problem wollten die Herrschaften nicht gerne sprechen!“

Der Leiter des Verlags Neuer Weg, Carsten Zimmer, informiert weiter: „Bisher haben wir 6491 Ergänzungs- und Gesamtbände ausgeliefert. Die Kurve geht eindeutig nach oben! Auffällig ist aber, dass wir viel mehr Ergänzungsbände als Gesamtbände verkaufen. Ich will all unsere ehrenamtlichen Vertreter aufrufen, jetzt den Gesamtband ins Zentrum des Verkaufs zu stellen. Nur dann kann man die Problematik vollständig begreifen. Im Ergänzungsband wird beispielsweise das Problem der Vermüllung in ihrem katastrophalen Zustand geschildert. Doch im Erstwerk von 2014 wird herausgearbeitet, warum es überhaupt gesetzmäßig dazu kam. Dort heißt es, dass das internationale Finanzkapital „bei Strafe seines Untergangs gezwungen (ist), immer mehr Waren zu produzieren und auf den Märkten abzusetzen, um seine Profitmasse sprunghaft zu steigern.“ (Seite 82) Kein Wunder, dass wir einige Jahre später gigantische Müllstrudel in den Weltmeeren haben! Der Gesamtband kann bei unserem Stand am diesjährigen Pfingstjugendtreffen gekauft werden. Natürlich verwehren wir keinem Käufer, der den Ergänzungsband will, diesen zu kaufen. Es geht darum, offensiv den Gesamtband anzusprechen und dafür zu argumentieren."

Eine Wahlkämpferin wertet aus: „Die begonnene globale Umweltkatastrophe bereitet vielen Menschen Sorge! Doch ich habe einen Fehler gemacht: Ich habe fast nur noch mit den Menschen über die Umweltzerstörung diskutiert, aber fast nicht mehr über den Sozialismus. Dabei ist der echte Sozialismus doch der einzige Ausweg! Es ist einseitig und überzeugt niemanden, wenn man nur die Schrecken der Welt anklagt. Uns hebt von den anderen Parteien ab: Klarer Blick auf die dramatische Lage statt Schönfärberei – optimistische Zukunftsaussichten durch unsere Perspektive des echten Sozialismus! Diese Dialektik will ich in den nächsten Wochen noch besser verwirklichen.“ Da passt die Information des Leiters des Verlag Neuer Weg, Carsten Zimmer: „Wir sind stolz, zum 120. Geburtstag von Willi Dickhut eine wunderschöne Jubiläumsausgabe seines letzten Werks „Sozialismus am Ende?“ mit neuem Cover herausgeben zu dürfen. Es gehört an jeden Wahlkampf-Stand!“

Als proletarische Internationalisten beteiligten sich in tiefempfundener Solidarität die Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer auch bei Demonstrationen gegen den Überfall der israelischen Armee auf die palästinensische Stadt Rafah. Zahlreiche Broschüren auf Deutsch, Türkisch und Englisch zur Perspektive des palästinensischen Befreiungskampf wechselten den Besitzer. Genossen aus Witten berichten: „Ein türkischer Kollege nahm wegen dem Plakat gegen den Völkermord in Gaza einen kleinen Stapel des 10 Punkteprogramm mit, um sie unter seinen Freunden zu verteilen: 'Euch unterstütze ich gerne!', so sein Zuruf im Weggehen.“

In der MLPD wird rege diskutiert, wie die Literaturkampagne bis zum 9. Juni zur vollen Entfaltung gebracht wird. Der Gruppenleiter einer Wohngebietsgruppe in Gelsenkirchen berichtet: „Wir haben die Kampagne etwas schlapp angefangen! Gestern haben wir das in unserer Gruppe kritisch und selbstkritisch diskutiert. Da sind uns erst mal unsere Potenziale deutlich geworden. Wir wollen bis zum Wahltag 15 Bücher verkaufen. Wir wollen auf jeden Fall noch einen Straßenumzug in unserem Stadtteil durchführen. Die Leute müssen doch wissen, was mit der Welt los ist! Wir registrieren sehr viel Interesse für unser Thema. Auch Gegenwind – da wollen wir uns künftig noch mehr auf den Hosenboden setzen, und überzeugende Argumente überlegen.“

Anna Schmit, Vorsitzende des Jugendverbands Rebell berichtet: „Langsam kommen unsere Rebellen in der Literaturkampagne in Fahrt, der Ehrgeiz steigert sich! Die Frankfurter Rebell-Gruppe hat an einem Workshop mit Gabi Fechtner teilgenommen – und bei der anschließenden Kundgebung haben sich alle engagiert - oftmals das erste Mal - an den Vertrieb des Buchs begeben. Da hat man richtig interessante Diskussionen! Wir freuen uns jetzt schon auf die Jugendbildungsveranstaltung, die am Sonntag auf dem internationalen Pfingstjugendtreffen in Thüringen mit Gabi Fechtner stattfinden wird!“ Am Stand der MLPD wird es außerdem Workshops zur Literaturkampagne geben.