Erfolgreiches Spielplatz-Fest zum Pfingstjugendtreffen

Zur Aufwärmung wurde der Tanz für den Flashmob auf dem PJT eingeübt. Dann begannen zwei Trainingsläufe für die "Spiele ohne Grenzen" . Passend zum Wetter wurde das Wasser ausgepackt, um das Schwammspiel und das wirklich anspruchsvolle Planken-Rennen einzuüben. Also bei uns fielen einige Becher runter. Aber an Pfingsten wird es klappen. Also umgekehrt zu den Gelsenkirchenern... ;-)

Es folgte Einsteiger-Boxtraining von "Kampfsport International" und Sing-Übungen für den Song-Contest, wo die Stuttgarter Sterne mit ihrem Lied "Komet des Kapitalismus" antreten. Dann wurden noch die selbst gemalten Plakate für die Zukunfsdemo präsentiert und aufgehängt. Die ganze Zeit gab es bei Saft, Kaffee und Kuchen Informationen zum Pfingstjugendtreffen. Die MLPD stellt das Buch zur Umweltkatastrophe vor.

Insgesamt waren wir ein richtiger Anziehungspunkt im Stadtteil und konnten einige verbindliche Mitfahrer, sowie Interessenten für Rotfüchse und Kampfsport-International gewinnen. Nicht zuletzt war es einfach ein lebendiger und ergreifender Frühsommer-Nachmittag, der allen 60 Besuchern Spaß gemacht hat. Deswegen wollen wir diese Methode auch die nächsten Wochen als Wahlkampf zur Europawahl ausprobieren.