Erklärung zum Gedenken an Haider Akbar Khan Rano

An die Freunde und Freundinnen, Genossen und Genossinnen und Weggefährten von Haider Akbar Khan Rano!

In großer Trauer und tiefem Mitgefühl gedachte die Versammlung von Kumpel für AUF Duisburg/Niederrhein am 16. Mai dem am 10. Mai verstorbenen Haider Akbar Khan Rano. ... Mit ihm verliert die internationale revolutionäre und Arbeiterbewegung einen ihrer großen Vorkämpfer für eine lebenswerte Zukunft.

So hat er auch für den Zusammenschluss der internationalen Bergarbeiterbewegung entscheidende Impulse gesetzt, obwohl Bangladesch kein klassisches Kohleförderland ist. Im August 2008 nahm er am 3. Internationalen Bergarbeiterseminar in Deutschland teil und berichtete hautnah über den Sieg des heldenmütigen Kampfes der Arbeiter und Bauern 2006 über den britischen Kohlekonzern Asia Energy in Phulbari. Dieser wollte mit der Unterstützung der Regierung für die mehr profitbringende Kohleförderung im Tagebau die Lebensgrundlagen von 50.000 Bauern und ihren Familien in der Kornkammer Bangladeschs zerstören. Die BWP hatte das Komplott des Kohlemonopols mit der Regierung aufgedeckt und Haider Akbar Khan Rano wurde zum anerkannten Führer des legendären Volksaufstandes.

Die Auswertung in den offiziellen Dokumenten des 3. Internationalen Bergarbeiterseminars „Millionen Kumpel werden eine Macht …“ und die theoretische Verarbeitung durch Stefan Engel in seinem Buch „Morgenröte der internationalen sozialistischen Revolution“ (S. 532f) als einen der international „bedeutendsten Kämpfe“ gegen die sogenannte „neoliberale“ Politik der Privatisierungen, machten diesen Kampf zur bleibenden Lehre für die kommenden Klassenauseinandersetzungen.

Sie bildeten eine Grundlage für die anschließende Gründung der Internationalen Bergarbeiterkonferenz in Peru im März 2013 mit dem historischen Beschluss: „Wir lassen es nicht länger zu, dass der Schutz der natürlichen Umwelt und unsere Arbeitsplätze von den Bergbaumonopolen und den ihnen unterworfenen Regierungen gegeneinander ausgespielt werden“.

Das war wegweisend für die Vereinigung von Arbeiter- und Umweltbewegung, die künftig von ausschlaggebender Bedeutung ist. An der Vorbereitung der 2. Internationalen Bergarbeiterkonferenz nahm Haider Akbar Khan Rano persönlich teil. Ein Vertreter aus Bangladesch nahm an der Konferenz mit 38 Delegierten aus 16 Ländern in Indien teil.

Indem wir uns dem Beschluss der 3. Internationalen Bergarbeiterkonferenz im Oktober 2023 „Kein Kampf darf heute mehr alleine stehen“ verpflichtet fühlen, setzen wir auch das Vermächtnis von Khan Rano fort: Niemals das Vertrauen in die Massen verlieren, dass diese das kapitalistische System überwinden werden - mit der Vision einer Gesellschaft ohne Ausbeutung und Unterdrückung in Einheit von Mensch und Natur.

Wie wir erfahren haben, hat GMC PLC, früher Asia Energy im März einen Antrag an die wiedergewählte Regierung Bangladeschs gestellt, den desaströsen Raubbau der Kohle in Phulbari zusammen mit einem Kohlekraftwerk der Power Construction Corporation of China doch zu genehmigen.

Haltet Kumpel für AUF bitte auf dem Laufenden, damit wir die Solidarität zum Kampf dagegen organisieren können. Ganz im Sinne des Beschlusses der 3. Internationalen Bergarbeiterkonferenz: „Bergarbeiter stehen auf gegen die begonnene globale Umweltkatastrophe! … Das Überleben der Menschheit ist durch die kapitalistische Profitwirtschaft bedroht. ... Wir fordern umweltverträglichen Bergbau und umfassendes Recycling von Rohstoffen. Die Verbrennung fossiler Rohstoffe muss umgehend beendet werden. … Das ist ein gesellschaftsverändernder Kampf!“