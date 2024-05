Pressemitteilung

Leipzig: Spannendes Doppelevent mit Monika Gärtner-Engel

Am morgigen Freitag findet der Wahlkampfauftakt mit der Spitzenkandidatin der Internationalistischen Liste/MLPD, Monika Gärtner-Engel, in Leipzig statt. Im Mittelpunkt wird sicher stehen, das Buch "Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen! Was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur?" bekanntzumachen und den Schlagabtausch gegen seine Unterdrückung zu führen. Die MLPD Elbe-Saale schreibt in einer aktuellen Pressemitteilung: