„Gaza soll leben – Hoch die internationale Solidarität!“ Entschiedener Protest gegen die israelische Offensive auf Rafah!

Und weiter: „Solidarität mit der Bevölkerung in Gaza und Widerstand gegen Waffenlieferungen an Israel sind völlig berechtigt, Wir erklären uns solidarisch mit dem palästinensischen Befreiungskampf und den zahlreichen Protesten, wie sie aktuell an den Universitäten in den USA, aber auch in mehr und mehr europäischen Ländern, darunter Deutschland, erstarken. Wir verurteilen ihre pauschale Diffamierung als antisemitisch! Im Gegenteil setzen sich hier doch Jugendliche, die ja zurzeit immer wieder als desinteressiert oder egoistisch bezeichnet werden, selbstlos gegen die Unterdrückung des palästinensischen Volks, für Frieden und gegen die Ausweitung der Gefahr eines Dritten Weltkriegs ein. Wir laden fortschrittliche, palästinensische und israelische Jugend- und Kulturgruppen ein, im Sinne der Völkerfreundschaft und internationalen Solidarität teilzunehmen“.

Wann und wo?

Das Fest beginnt am Sonntag, 19. Mai, um 19.30 Uhr im Ferienpark Thüringer Wald, Truckenthal.

Weitere Programmhighlights sind:

Podiumsdiskussion „Festung Europa: Unfreiheit für uns alle. Wie die Rechtsentwicklung bekämpft werden kann.“ Podiumsdiskussion des Internationalistischen Bündnisses (Samstagnachmittag)

Jugendbildungsveranstaltung: „Warum die Jugendbewegung gegen Umweltkatastrophe, Krieg und Faschismus sozialistisch sein muss“, mit Gabi Fechtner, Sonntag, 11 Uhr.

Weitere Infos und Preise auf www.pfingstjugendtreffen.de

Hier gibt es den Flyer zum 21. Internationalen Pfingstjugendtreffen