Gestrandet in Doha - der Stadt der Verschwendung

Welch eine Stadt der Verschwendung! Bei 38 Grad laufen die Klimaanlagen auf Hochtouren. Sonnenstunden ohne Ende - aber Nutzung der Sonne für Energiegewinnung - Fehlanzeige. Doha, Dubai usw. alle gewinnen Energie aus der Verbrennung von Gas und Öl. In leider kurzen Gesprächen ist auch das ein Thema und die Zustimmung unter den anderen Gestrandeten groß.

Eine wichtige Lehre aus meinen Gesprächen ist: Sorge dafür, dass du immer übersetzte Literatur der MLPD dabei hast, damit es auch mal schnell gehen darf.

Die Fluggesellschaft von Katar subventioniert die vielen Hotelneubauten, indem sie Tickets mit unrealistischen Umstiegszeiten verkauft. Im Hotel, in das ich einquartiert wurde, kommen laufend Busse mit Passagieren an, die den Anschluss verpasst haben. Der ganze Stadtteil besteht aus Hotels, die ohne dieses Geschäft wahrscheinlich nicht alle überleben können.

Auch hier eine ungeheure Verschwendung an Ressourcen für die Bauten, die Klimaanlagen… . Was könnte mit diesem Geld und diesen Ressourcen im echten Sozialismus und mit einem planmäßigen Aufbau alles gemacht werden? Noch ein Grund mehr, das aktuelle Buch von Stefan Engel, Gabi Fechtner und Monika Gärtner-Engel, „Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen!“, zusammen mit dem Buch von Stefan Engel „Katastrophenalarm! Was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur?“ als Gesamtband gegen die Verhinderung der Ausreifung der begonnenen globalen Umweltkatastrophe dabei zu haben und die Leute für die Überwindung dieses dekadenten kapitalistischen Systems zu gewinnen!