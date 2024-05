Haider Akbar Khan Rano ist gestorben

… mit großer Trauer und unserem tiefsten Mitgefühl an alle Genossinnen und Genossen der Kommunistischen Partei Bangladeschs wollen wir uns gemeinsam von Haider Akbar Khan Rano verabschieden. Er war ein Marxist-Leninist, ein Materialist und ein großer Kämpfer für den echten Sozialismus. Er war ein Berater und ein Lehrer, ein aufrichtiger und bescheidener Mensch, ein großer Internationalist.

So hat er mit seinen Gesprächen und Berichten auch zur Weiterentwicklung der Linie der MLPD beigetragen. In Bangladesch war er am Kampf um die Unabhängigkeit aktiv beteiligt und ein Mitbegründer eines neuen Staates Bangladesch. Leider haben sich die hoffnungsvollen Anfänge, die auch den Sozialismus als Staatsziel beinhalteten, nicht fortgesetzt. Dazu hätte der Weg im Kampf für den Sozialismus weiter geführt werden müssen - im Kampf gegen den Versuch, des Aufbaus des neuen Staats auf kapitalistischem Weg. Für die Genossen in Bangladesch und weltweit war er ein Vorbild, vor allem für die Jugend, mit seinem Kampfgeist, seiner Geduld und Siegeszuversicht. In seinem langen Leben hat er viele Kämpfe ausgefochten und hat sein großes Vertrauen in seine Genossen und in die revolutionäre Weltbewegung nie verloren. Auch zunehmende gesundheitliche Beeinträchtigungen haben ihn nicht davon abhalten können, bis zuletzt für unser gemeinsames Ziel einzutreten.

Bei einem letzten Besuch bei Haider Akbar Khan Rano berichtete er von einer sehr komplizierten Situation in Bangladesch aufgrund des reaktionären und faschistoiden Kurses der AWAMI-League, mit deren früheren Mitgliedern er Seite an Seite gekämpft hatte.



Die revolutionäre Arbeiterbewegung in Bangladesch verliert mit Haider Akbar Khan Rano einen Genossen, der für eine revolutionäre Partei neuen Typs in Bangladesch kämpfte. Er war ein großer Kämpfer bis zuletzt und hat die marxistisch-leninistische Bewegung in Bangladesch wie kein anderer geprägt und bereichert. Er war ein treuer und verlässlicher Freund der MLPD und insbesondere des ehemaligen Parteivorsitzenden Stefan Engel. Mit seiner Offenheit für die Lehre von der Denkweise und die bewusste Anwendung der dialektischen Methode, hat er dazu beigetragen, dass dies auch in Bangladesch in der revolutionären Bewegung seine ersten Wurzeln schlagen konnte, aber auch neue Gegner hervorbrachte.

Wir sind sicher, dass die Genossen sein Lebenswerk fortsetzen werden. Sein Vermächtnis gibt uns und Euch Kraft und Zuversicht, wie auch Haider Akbar Khan Rano niemals sein Vertrauen verloren hatte, dass wir das kapitalistische System überwinden und eine sozialistische Gesellschaft errichten können. Unser tiefes Beileid gilt seinen Angehörigen, seinen engsten GenossInnen, der Arbeiterklasse und der revolutionären Bewegung in Bangladesch.

Unser tiefstes Beileid gehört seinen Angehörigen, seinen engsten Genossen, der Arbeiterklasse und der revolutionären Bewegung in Bangladesch.

Mit revolutionären und solidarischen Grüßen von allen Genossen der MLPD!

Gabi Fechtner (Parteivorsitzende der MLPD)

Monika Gärtner-Engel (Internationalismussekretärin der MLPD)

Stefan Engel (37 Jahre Gründungsvorsitzender der MLPD und Leiter des theoretischen Organs der MLPD, REVOLUTIONÄRER WEG)

Es wird angeregt, in Deutschland in Städten, wo es engere Verbindungen zu Rano oder anderen Genossinnen und Genossen in Bangladesh gab bzw. gibt, ihm auch mit kleineren Feiern zu gedenken.