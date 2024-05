Kapstadt: Schüler fordern besseres Bildungssystem

In Tunesien wächst die Opposition gegen den autokratischen Präsidenten: Am Samstag hatten vermummte Polizisten den Sitz der tunesischen Rechtsanwaltskammer gestürmt und mehrere Rechtsanwälte festgenommen. Der Vorwurf: "Verbreitung falscher Informationen und Störung der öffentlichen Ordnung". Mit dem sogenannten Dekret 54 geht Präsident Kais Said gegen Kritiker aller Art vor. Mindestens 60 Personen, darunter Journalisten, Rechtsanwälte und NGO-Vertreter, wurden auf dieser Grundlage zu Haftstrafen verurteilt. Am Sonntag protestierten nun Hunderte in Tunis gegen Präsident Said und forderten die Freilassung aller politischen Gefangenen. Die Demonstranten verlangten auch, dass umgehend ein Termin für Neuwahlen festgelegt werden muss. Die Rechtsanwaltskammer rief zum Streik auf.