Kundgebung zur Europawahl mit Stefan Engel (MLPD) am 17. Mai in Erfurt

"Echter Sozialismus statt globaler Umweltkatastrophe" - unter diesem Motto kandidiert die Internationalistische Liste / MLPD zur Europawahl. Zu diesem Anlass findet eine regionale Kundgebung mit Stefan Engel, einem der drei Spitzenkandidaten, am Freitag, den 17. Mai, von 17.15 Uhr bis 19.15 Uhr auf dem Erfurter Anger statt.

Stefan Engel, Jahrgang 1954, ist gelernter Schlosser. Er arbeitete in mehreren Großbetrieben. Politisch aktiv ist er seit 1968 und arbeitet seit 1975 an führender Stelle der marxistisch-leninistischen und revolutionären Arbeiterbewegung in Deutschland. Er war 37 Jahre lang Parteivorsitzender der MLPD. Stefan Engel war Ideengeber und erster Hauptkoordinator der revolutionären Weltorganisation ICOR.¹

Ein Schwerpunkt der Kundgebung wird die Bewusstseinsbildung über die Tatsache, dass die Existenz der Menschheit durch die globale Umweltkatastrophe gefährdet ist, sein. Um die Menschheit zu retten, muss das imperialistische Weltsystem revolutionär überwunden und der echte Sozialismus muss aufgebaut werden. Als Mitautor des revolutionären Umweltbuchs „Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen!“ darf man auf seine kompetenten Argumente gespannt sein.

Stefan Engel wird außerdem den Bogen vom notwendigen Umweltkampf zum Kampf gegen die akute Gefahr eines Dritten Weltkriegs und die Gefahr einer faschistischen Tendenz spannen.

Umrahmt wird die Kundgebung von Musik- und Kulturbeiträgen. Auch Bündnispartner werden zu Wort kommen.