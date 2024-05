Nehmt warme und regenfeste Kleidung mit

Die Wetterprognosen sagen zumindest tageweise einigen Regen voraus. Das ändert sich aber immer noch. Die Temperaturen können auf 16 bis 19 Grad sinken, Nachts auf neun bis 10 Grad. Dagegen helfen warme und regenfeste Klamotten, ein trockenes Zelt und abends viel tanzen...

Darauf soll sich jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer einstellen und man sollte sich hier gegenseitig unterstützen. Packt also wetterfeste und warme Kleidung ein und achtet besonders auch auf Schuhe, die wasserdicht sind oder zumindest nicht schnell durchweichen; Regenjacke und / oder Schirm sollten nicht fehlen. Am Info-Point werden noch für 2 Euro Regenponchos und für 5 Euro Regenschirme verkauft. Für die Zelterinnen und Zelter ist ein dichtes Zelt, eine gute Isomatte, evtl. ein zweiter Schlafsack oder eine Decke sinnvoll. Bringt auch trockene Wechselklamotten in einem wasserdichten Behältnis mit.

Man kann auch Wärmflaschen mitbringen und vor Ort mit heißem Wasser füllen, wenn es einem zu kalt wird.

Auf dem Platz stehen zwei Zelte zur Verfügung, wo man sich unterstellen kann. Um die Kapazitäten für trockene Plätze noch zu erweitern, bitten wir alle, denen es möglich ist, einen Pavillon mitzubringen. Bitte gut beschriften und im Vereinszimmer abgeben.

Das Auf- und Abbauteam freut sich darüber, wenn am Montag, alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemeinsam ab 9 Uhr den Abbau unterstützen, damit wir den Ferienpark schnell und in einem guten Zustand übergeben können.

Bis dann!