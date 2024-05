Palästinabroschüre nun auch auf türkisch erschienen

Sie ist auch auf Deutsch und Englisch erschienen und sollte unbedingt angesichts des morgigen Nakba-Tags und dem Völkermord in Gaza in der massenhaften Diskussion breit eingesetzt werden. Sie kosten jeweils 5,00 €. Verbindet es mit unserer Literaturoffensive zum Buch "Die globale Umweltkatastrophes hat begonnen! Was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur?", in Gaza aber auch den derzeitigen schweren Wetterkatastrophen in Lateinamerika, Afrika und Asien zeigt sich wie in einem Brennglas, wie diese Einheit mutwillig zerstört und infragegestellt wird.