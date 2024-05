Pfingstjugendtreffen: Im Endspurt um jede(n) kämpfen!

Dafür sind wir alle potenziellen Teilnehmer durchgegangen und haben festgelegt, wer sich um wen kümmert. Wir haben für jeden einen Vorschlag für die Anreise und klären, dass jeder einen Schlafplatz im Zelt hat. Wir kämpfen auch darum, im Vorfeld noch das Eintrittsbändchen zu verkaufen.

Wir wollen uns aber auch schon etwas in Stimmung bringen, stellen nochmal konkret das Programm vor, hören uns Bands an usw. Bei der Montagsdemo lernten wir noch einen Jugendlichen kennen, der wegen der Solidarität mit Palästina mitkommen will. Das ist gerade im Endspurt noch ein Argument, teilzunehmen. Manche sagen aber auch ab, weil am Wochenende Palästina-Demos sind. Wir sagen: gerade deshalb muss man mitkommen! Wir werden auch bei den Zukunftsdemos den Krieg in Gaza zum Thema machen, das Konzert am Sonntag Abend hat das Thema: Hoch die internationale Solidarität - Gaza soll leben!

Aber wir wollen auch lernen und kämpfen für eine Welt, in der es keine Kriege mehr gibt. Deshalb gibt es am Sonntag eine Jugendbildungsveranstaltung mit dem Titel „Warum die Jugendbewegung gegen Faschismus, Krieg und Umweltzerstörung sozialistisch sein muss". Also: auch für Kurzentschlossene muss noch Platz sein.

Auf der Webseite des Pfingstjugendtreffens werden immer wieder neue Infos veröffentlicht - haltet euch auf dem Laufenden!