Solidarität im Netz gegen Zensur

Gestern Abend wurde durch den RBB / die ARD das erste Mal der Wahlspot der Internationalistischen Liste / MLPD zur Europawahl in zensierter Form ausgestrahlt. Dabei wurde das Cover des Buchs "Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen!" von Stefan Engel, Monika Gärtner-Engel und Gabi Fechtner verpixelt. Die MLPD war gegen den völlig unsinnigen Vorwurf der Produktplatzierung bis vors Bundesverfassungsgericht gezogen. Dieses hatte den Eilantrag zurückgewiesen. Gegen diese Zensur und Wahlbeeinträchtigung regt sich bereits Kritik auf Social Media. So zeigt ein User auf X, der über 80.000 Follower hat, bewusst den unzensierten Wahlspot der internationalistischen Liste MLPD, der nach wie vor auf dem YouTube-Kanal der MLPD zu finden ist (siehe hier). Heute, um 17.10 Uhr strahlte das ZDF den Wahlspot aus. Ebenfalls in der zensierten Version.